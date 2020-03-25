مصر | حبس متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الأربعاء، تجديد حبس متهم لاتجاره فى الأسلحة النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة فى منطقة الخليفة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادها أن "ي. ط. م" 44 سنة عامل ومقيم منطقة الحطابة ـ دائرة القسم يحوز أسلحة نارية بمنطقة سكنه بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته المضبوطات "سلاح ناري" بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12 مم، طلقتين من ذات العيار "سلاح ناري" فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه" وتحرر عن ذلك المحضر اللأزم، وتولت النيابة التحقيقات.

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ومن ناحية أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر من دون ترخيص، والقائمين على إدارة ورش تصنيعها، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق، مشاركة قطاع الأمن العام قيام كلٍ من خراط "له معلومات جنائية"، عاطل، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة كائنة بذات القرية محل إقامتهما لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بداخل الورشة المشار إليها، وعثر بحوزتهما على 11 قطعة سلاح ناري "بندقية آلية، بندقية خرطوش، 9 فرد خرطوش، (محلي الصنع)"، أدوات وأجزاء التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.