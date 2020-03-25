مصر | حبس عاطلين لحيازتهما ربع كيلو حشيش ببدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لحيازتهما ربع كيلو حشيش ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الشروق وبدر الجزئية، حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية لهما.

كما أمرت النيابة العامة بإرسال الكمية المضبوطة من مخدر الحشيش إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير بها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر، أكدت قيام "حسن.م "، و" تامر.ع"، عاطلين ومقيمن بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ومتخذًين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبتفتيشهما عُثر بحوزتهها على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو ربع كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة التى أمرت بما تقدم.

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ومن ناحية أخرى، شنت أجهزة مديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، و(مسجل شقي خطر "فرض سيطرة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1،240 كيلو جرام" – مبلغ مالي – وهاتف محمول).

ونجحت أيضا أجهزة الأمن في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جرام" – مبلغ مالي – هاتف محمول)، و(عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" – مبلغ مالي – وهاتف محمول).

وكما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (5000 قرص مخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر")، و(عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 775 جراما" – مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

