مصر | نشرة حوادث الخليج 365: ضبط 15 ألف كمامة مجهولة المصدر والعثور على جثة بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: ضبط 15 ألف كمامة مجهولة المصدر والعثور على جثة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:



عاجل.. تأجيل جلسات محكمة النقض للحد من انتشار كورونا

أصدر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 3132020، حتى الأربعاء الموافق 1542020، كإجراء احترازي لمواجهة فانتشار فيروس كورونا وتماشيا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء، كما تضمن القرار استمرار العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك.