مصر | إحالة متهم بسرقة مندوب تحصيل لمحكمة الجنح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة متهم بسرقة مندوب تحصيل لمحكمة الجنح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة مدينة نصر، متهما لقيام بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من مندوب تحصيل بإحدى الشركات الخاصة، إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وتعود البداية عند مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بأعمال التأمين بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه في 10 قضايا وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالي "مجهول المصدر" - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وأمكن التوصل للمجني عليه (مندوب تحصيل بإحدى الشركات ) وبسؤاله قرر بأنه حال صعوده للشركة محل عمله فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالي المُشار إليه، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وإتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام عدد 4 عاطلين- لثلاثة منهم معلومات جنائية– مقيمين بدائرة قسمي شرطة الجمرك والمنشية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" متخذين من دوائر أقسام شرطة (باب شرقي، اللبان، سيدي جابر) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزتهم عدد 2 دراجة نارية وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب (عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدوائر الأقسام المُشار إليها) وأن المضبوطات من متحصلات جريمتي سرقة وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها في تلك الوقائع بمكان إخفائها لدى عملائهم سيئ النية عدد 3 عاطلين بدوائر أقسام المنشية والدخيلة والجمرك.

Advertisements

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكما نجح رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، في إلقاء القبض على عاطل لإتجارة في الأسلحة والذخيرة والنقد، بدون تراخيص.

وتعود البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن سوهاج، بمشاركة مفتشي قطاع الأمن العام، بقيام عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، له معلومات جنائية، بالإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وكذلك المواد المخدرة والعملات الأجنبية، متخذًا من دائرة مركز شرطة البلينا والمراكز المجاورة له مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على بندقية آلية، 2 فرد، بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 54 طلقة مختلفة الأعيرة، 300 جرام لمخدر الشابو، صديري خزنة، ميزان حساس، 2 كيسة كمبيوتر، شاشة كمبيوتر، سماعة صب، 22 هاتف محمول، 2 شاشة تليفزيون، مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية مختلفة"، 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف بحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة والعملات بقصد الإتجار، وأضاف بتحصله على الدراجات النارية، والهواتف المحمولة والشاشات المضبوطة بحوزته كمقابل لبيع المواد المخدرة لعملائه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.