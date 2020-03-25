شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها 350 راكبًا.. وصول أول رحلة للمصريين العالقين في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مطار القاهرة، مساء الأربعاء، طائرة مصر للطيران رحلة رقم «611» طراز بوينج 777 القادمة من الكويت، وعلى متنها 350 راكبًا من المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

وتُسير شركة «مصر للطيران» 6 رحلات لعودة المصريين الراغبين في العودة من الكويت، بواقع رحلة واحدة يوميًا على أن تنتهي يوم 30 مارس الجاري.

ووقع أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي الكشف الطبي على الركاب العائدين وقياس درجة حرارتهم وأخذ عينة من الدم لتحليلها، وإذا ثبت إصابة أحد بفيروس كورونا المستجد سيتم نقله وعزله بمستشفى حميات العباسية، أما الباقين فسيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا، وينصح أن يقوموا بعزل أنفسهم بالمنزل خلال هذه المدة.