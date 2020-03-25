شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء حظر التجول.. زحام شديد في محطة محمد نجيب بالخط الثاني للمترو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت محطات مترو الأنفاق في الخطوط الثلاثة حالة زحام شديدة قبل ساعة من بدء تطبيق حظر التجوال الذي أعلنته الحكومة لتباعد أوقات التقاطر. ورصدت «المصري اليوم» زحاما شديدا في محطة محمد نجيب بالخط الثاني للمترو، بسبب تأخر التقاطر على الرصيف المتجه إلى المنيب. Advertisements كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدة قرارات جديدة منها حظر التجول الجزئي ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل بدء حظر التجول.. زحام شديد في محطة محمد نجيب بالخط الثاني للمترو (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.