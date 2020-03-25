شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابفة للمواصفات في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مكبرة من مديرية الصحة بالدقهلية والتفتيش الصيدلي، الأربعاء، من ضبط ما يقرب من 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات وتخالف الاشتراطات الصحية، في اطار الحملات المستمرة لضبط سوق الدواء والعمل على توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.

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وتبين لمسؤولي الحملة خلال التفتيش وجود كميات من ماكينات الخياطة وعدد من مواتير التقطيع وكميات من المواد الخام غير المطابقة للمواصفات الطبية لتصنيع تلك الكمامات وتجهيزها تمهيدا لبيعها بالأسواق.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من أصناف الصيدليات والمستلزمات الطبية، ومنها 4375 كمامة زرقاء جاهزة ومعدة للبيع و277 كمامة بيضاء جاهزة ومعدة للبيع، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من المستلزمات الرياضية، إضافة إلى كميات كبيرة من ماكينات الخياطة، التي تستخدم لتصنيع تلك الكمامات.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن جميع الاصناف المضبوطة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، وجرى التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة وتحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة، وأحيل للتحقيق.