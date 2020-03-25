شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يبحث مع قيادات الخارجية تداعيات مكافحة انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع سامح شكري، وزيرالخارجية، مع عدد من السفراء مُساعدي وزير الخارجية، وذلك لبحث التطورات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد وتداعيات ذلك على أحوال المواطنين المصريين بالخارج، فضلاً عن جهود وزارة الخارجية المُكثفة في هذا الشأن.

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وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي تطبقها دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المُستجد والتداعيات المترتبة على ذلك والتي أثرت على أحوال المقيمين والزائرين من المواطنين المصريين بالخارج، استمع شكري إلى الجهود التي تبذلها البعثات المصرية بالخارج في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع السلطات المعنية بدول الاعتماد لتسهيل إعادة المصريين العالقين بالخارج بالتعاون مع الجهات المصرية ذات الصلة بالإضافة إلى استمرار التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية للاطمئنان على أحوالهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا بالفيروس في الدول الأخرى.

وتناول وزير الخارجية مع مساعديه كافة تفاصيل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الخارجية لمكافحة انتشار الفيروس؛ وذلك حرصاً على سلامة العاملين بالوزارة والمترددين عليها.

وكلف وزير الخارجية رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بتوجيه رسالة إلى أعضاء الجالية المصرية في دولة الاعتماد حول جهود الدولة المصرية اتصالاً بمواجهة انتشار الفيروس، فضلاً عن قيامهم بتخصيص وسيلة تواصل للرد على كافة استفسارات وطلبات المواطنين المصريين في الخارج.