شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: السعودية تسمح للمصريين العالقين بتمديد التأشيرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، الأربعاء، بأن السلطات السعودية سمحت للمصريين العالقين بالمملكة بتمديد تأشيرات الزيارة لمدة مماثلة لمدة التأشيرة الأصلية عبر منصتي «أبشر» و«مقيم».

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأحوال المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات المصرية والسعودية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بينها تعليق الطيران بين البلدين.

وأوضح السفير أن السلطات السعودية أتاحت للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم خلال المدة النظامية لموسم عمرة 1441 التقدم بطلب للإعفاء من الآثار القانونية والغرامات المالية المترتبة على ذلك، بحد أقصى يوم السبت الموافق ٢٨ مارس الجاري، من خلال موقع وزارة الحج والعمرة https://eservices.haj.gov.sa.