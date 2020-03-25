شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الدولة توفر كافة احتياجات الأسر المعزولة فى المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الأربعاء 25 مارس، أن الدولة توجه اهتماما بالغا بالحالات التي يتم عزلها ذاتيا فى المنازل، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة فى مؤتمر صحفى عقد فى ديوان عام الوزارة، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، أن وزيرة التضامن د.نفين القباج، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، يتوليان توفير جميع احتياجات الأسر المعزولة في المنازل.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تكلف طلبة الجامعات بمتابعة التقارير الطبية للمصابين وأسرهم.

Advertisements

وأكد المستشار الإعلامى لوزارة الصحة والسكان والمتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.