شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع قفازات على المواطنين بالمناطق الشعبية بالعجوزة فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة حى العجوزة بالجيزة حملات توعية للمواطنين بالشوارع بالمناطق الشعبية، للوقاية من فيروس كورونا، مع توزيع قفازات طبية، على المارة والباعة والمحلات، وتعريفهم كيفية التعامل لمنع انتشار العدوى.

وقال اللواء هانى العنانى رئيس حي العجوزة، إن الحى اتخذ خطوة استباقية لمواجهة فيروس كورونا والتوعية بأخطاره، حيث تم توزيع قفازات على المناطق الشعبية بنطاق حى العجوزة مثل "ميت عقبه ، الحوتية"، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملة لمنع سوق الاربعاء بقرية الكوم الأحمر، بمركز ومدينة أوسيم ضمن الخطة الاحترازية التي تنفذها الدولة لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، حيث شنت أجهزة مدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم حملة إزالة للباعة بالسوق بالتعاون مع الشرطة.

وفى السياق أزالت أجهزة مركز ومدينة الصف، سوق الأربعاء الاسبوعى بالأقواز، بمتابعة من إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وإشراف المهندس خيرى مرسى، رئيس المدينة، حيث تم متابعة أعمال إزالة فروشات الباعة بداية من مساء أمس الثلاثاء.

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كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، وشملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين .

وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة .