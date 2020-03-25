شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات لمتابعة جهود منظمات العمل الأهلى لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن تضامنه ودعمه للقرارات والإجراءات التى اتخاذها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا وتشكيل غرفة عمليات للطوارئ برئاسة رئيس الاتحاد العام للرد على كافة الاستفسارات ومتابعة موقف وجهود منظمات العمل الأهلي لجميع المحافظات يومياً.

ونناشد الاتحاد جميع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ضرورة توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات والإجراءات حفاظاً على سلامتهم ولمنع تفشى المرض والتوعية للمواطنين بأعراض وطرق الوقاية منه ومراكز تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة والسكان على أن تكون تلك المعلومات موثقة ومعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والقيام بالمساهمة فى عملية التطهير لمقر الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومراكز الأنشطة التابعة لها وغيرها من الأماكن العامة.

كما نناشد الجميع بتوفير المساعدات النقدية والعينية للمتضررين من جراء انتشار المرض والإجراءات التى اتخذتها الحكومة وأن الاتحاد على التعاون المستمر مع وزارتي التضامن الاجتماعى والصحة للتنسيق وتفعيل دور منظمات العمل الأهلى مؤكدا خرص القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها سلامة وصحة المواطنين.