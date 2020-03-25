شكرا لقرائتكم خبر عن «ميناء الإسكندرية» تُعدّل مواعيد العمل بالهيئة بعد قرار حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عدّلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مواعيد العمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة، تنفيذا لقرار حظر التجوال ليلًا.
كان رئيس الوزراء أعلن، الثلاثاء، فرض حظر تجوال ليلي في البلاد بدءًا من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 15 يومًا اعتبارا من اليوم الأربعاء.
ووفقا لبيان صادر عن الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الأربعاء، إن العمل يجرى كالتالي:
- العمل داخل الميناء بالنسبة لحركة «الشحن والتفريغ والسفن والقاطرات والبضائع والإدارة الإلكترونية والأمن والعمليات والموازين» على مدار 24 ساعة .
- العمل على بوابات الأفراد «دخول/ خروج» يكون اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءا.
- العمل على بوابات الشاحنات «دخول/ خروج» يكون اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءا.
- العمل بالتحصيل اعتبارًا من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة ونصف مساءً.
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