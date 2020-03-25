شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: نتابع تنفيذ قرارات مكافحة «كورونا».. ورفع القمامة أثناء الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وادارة الأزمات بالوزارة بالتواصل مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التي ستطبق بدءًا من مساء اليوم الأربعاء وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، في ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخدتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد شعراوي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، على أهمية التزام الجميع بتعليمات الحكومة والتي ستستمر لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه على يقين من تجاوب المواطنين في كافة المحافظات مع إجراءات الحظر والتلاحم مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذها حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الوزارة ستتابع تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى ستستمر لمدة أسبوعين بداية من اليوم بشأن حظر تجوال جميع المواطنين من الساعة 7 م حتى 6 ص وإيقاف وسائل النقل والمواصلات العامة والخاص خلال نفس الفترة وغلق كافة المحال التجارية والحرفية والمولات والمراكز التجارية ودور السينما وتقديم الخدمات من 5 م حتى 6 ص مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، مؤكداً عدم سريان هذا القرار على المخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة والأغذية والصيدليات طبقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ستقوم بمتابعة غلق جميع الكافيهات والملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي والمطاعم واقتصار عمل المطاعم في المواعيد المحددة من مجلس الوزراء وعلي خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط لا غير مع تعليق جميع الخدمات التي تقدمها القطاعات الخدمية للمواطنين في المحافظات مثل الشهر العقاري والسجل المدني ورخص القيادة والسيارات واستثناء مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات مع غلق جميع النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات الرياضة في جميع المحافظات.

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وقال شعراوي إنه تم التواصل مع المحافظين لاتخاذ اللازم والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين في رصف الطرق بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة التي تبدأ اليوم وذلك لرفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة القرى والمدن والأحياء بمحافظات الجمهورية.

وطالب اللواء محمود شعراوي من المحافظين بالاستمرار في عمليات تطهير كافة اماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى المحافظات وملحقاتها وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار، مشددًا على ضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات لاستغلال المواطنين والتلاعب بالأسعار وزيادتها دون مبرر ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على دعم الوزارة لكافة المبادرات الشبابية والمجتمعية لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد والتي يطلقها بعض الشباب بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه وجه المحافظين بأهمية التعاون مع تلك المبادرات التي انطلقت مؤخرًا في القري والمدن والأحياء وتوجيه القيادات المحلية بتسهيل عملها في إطار الاشتراطات والضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعلنتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص التوعية الصحية والتعقيم والتطهير.

وأكد شعراوي على أهمية تكاتف جميع أبناء الشعب المصري سواء من الشباب والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الاعمال في كافة محافظات الجمهورية لدعم ومساندة جهود الدولة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا وخاصة توفير أدوات التعقيم والمطهرات، مشددًا على أن مواجهة خطر فيروس كورونا تستدعي وجود مبادرات مساهمات من كافة ابناء المجتمع وتضافر جهود الجميع للمواجهة.

وأوضح أن الوزارة تلقت خلال الاسبوع الجاري مجموعة من الاتصالات لبعض المجموعات الشبابية بالمحافظات وعلي رأسها المجلس الوطني للشباب وشباب مبادرة «ملتزمون يا وطن» ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية والتي تعمل بعدد من المحافظات لتعقيم وتطهير الشوارع في القري والمدن والأحياء في المساجد والمدارس وماكينات البنوك وتوزيع بوسترات توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، لافتاً إلى ان هذه المبادرات انطلقت في العديد من المحافظات ومن بينها الشرقية والبحيرة والجيزة ويسعي بعضها أيضًا إلى رصد أي مخالفات في الأسواق خاصة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو أدوات التعقيم والتطهير وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.