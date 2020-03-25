شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: تأجيل جميع الامتحانات بمراكز الثقافة الإسلامية و«محفظي القرآن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تأجيل جميع الامتحانات بمراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ومراكز التدريب التابعة لوزارة الأوقاف إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وشدد وزير الأوقاف على جميع المديريات تنفيذ ذلك، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن الإنسانية جمعاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

وأصدر وزير الأوقاف تعميما لجميع مديري المديريات، وشدد عليهم بتنفيذ عدة تعليمات هي: غلق المسجد غلقًا تامًا وعدم ترك الباب مفتوحًا أثناء رفع الأذان، وعدم فتح المساجد أو الزوايا لأي سبب، وإرسال تقرير مفصل إلى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، متضمنا بيانا مكتوبا ومعتمدا بأنه لا يوجد مسجد ولا زاوية واحدة إلا وهي في عهدة عامل، وتحت إشراف إمام من الأئمة .

وشدد وزير الأوقاف على أنه إذا ثبت أن هناك مسجدًا أو زاوية واحدة ليس بها عامل مسؤول عنها، فالمسؤول عن غلقها وأخذ مفاتيحها مفتش المنطقة ومدير الإدارة، وعليهما تقع مسؤولية أي تقصير في تنفيذ التعليمات، وإنهاء خدمة أي إمام من الأئمة أو عامل من العمال تثبت مخالفته للتعليمات، وإنهاء خدمة أي مفتش أو مدير إدارة أو قيادي يثبت تقاعسه عن أداء واجبه.