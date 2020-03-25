شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الأسابيع الثلاثة المقبلة مهمة لمواجهة «كورونا».. ابقوا في منازلكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن كل الطواقم الطبية بجميع المستشفيات تبذل قصارى جهدها لرعاية مرضى فيروس «كورونا».

وأوضحت زايد، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن كل المحافظات يجري بها عزل ذاتي للأسر التي يظهر بها إصابات بالفيروس، موضحة أنه يجرى عقد اجتماع دوري ولحظي مع وكلاء وزارة الصحة في كل المحافظات.

وأكد وزيرة الصحة أن الأسابيع الثلاثة المقبلة مهمة جدا في مواجهة الفيروس، مطالبة المواطنين بضرورة الالتزام بحظر التجوال الذي سيبدأ في السابعة من مساء اليوم والبقاء بالمنازل.

وقالت زايد إن المستلزمات الطبية والرعايات المركزة هي أهم أوجه الصرف التي تنفق منها وزارة الصحة من المليار الجنيه التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت أن الدول التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد لم تلتزم شعوبها بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير في التقصي.

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ولفتت إلى أن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، كما أن الهدف من القرارات الحكومية هو تقليل عدد الإصابات اليومية، مشيرة إلى أنه مهما كانت إمكانيات الدول فلن تستطيع مواجهة تداعيات تفشي الفيروس.

ووجهت الوزيرة، المواطنين بالبقاء في المنزل اذا شعر الشخص بالمرض أو إذا كان مصابا بالحمي والسعال وصعوبة التنفس، مشيرة إلى ضرورة الاتصال على الخط الساخن 105 أو 15335 حيث سيتم تقديم المساعدة الطبية سريعا بتوجيه المواطن إلى مرفق الرعاية الصحية المناسب .

وقالت زايد إن توجيه المواطن للمنشأة الطبية المناسبة سيساهم في حمايته ومنع انتشار الفيروسات وسائر أنواع العدوى، كما أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي من شأنة أن يقتل الفيروسات التي قد تكون على اليد.

وحذرت الوزيرة من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة، مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون.

وحذرت زايد، من قيام أي معامل خاصة بعمل تحليل فيروس كورونا المستجد «pcr»، موضحة أنه تم عمل كشف لجميع الطائرات والموانئ وتم بالفعل اكتشاف حالات إيجابية وتم التعامل معها، لافتة إلى أن الوزارة أشارت إلى سلسلة من التعليمات التي يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس «كورونا» والتي جاء في مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا.

وأضافت وزيرة الصحة أنه يجب ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين على ماكينات الصراف الآلي أثناء عملية الإنتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، كما طالبت بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضا عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن.