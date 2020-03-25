شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: تسيير 33 رحلة لإعادة مصريين عالقين من 26 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، في تسيير 33 رحلة دولية إلى كل من «تورنتو وجدة وأبها، ودبي، وأكرا ولاجوس، والدمام والرياض وأبوظبي وقبرص ولندن ونيويورك وكانو ومدريد وميلانو وأسطنبول وباريس وبروكسل وامستردام وميونيخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وطوكيو»، لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بخلاف الرحلات الداخلية المنتظمة إلى المدن المصرية ورحلات الشحن الجوي إلى كل من «الكويت وأسطنبول وأوستند بلجيكا»، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية بداية من الخميس الماضي، وحتى فجر اليوم.

وعلمت «المصري اليوم» أن الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» أعلنت تسيير رحلتين، غدًا الخميس، إلى لندن العاصمة البريطانية، لكل طائرة 150 مصري عالق، بإجمالي ٣٠٠ مصري عالق، بالإضافة إلى تسيير رحلة يومية لمدة أسبوع من دولة الكويت إلى القاهرة، وذلك بداية من، اليوم الأربعاء.

كان الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن أن الشركة، تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، وأن جميع العاملين بالشركة مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل رفع راية مصر للطيران عالية.

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وكشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة، أن ترتيب آليات الحجز تتم الآن بمعرفة مندوب الشركة والقنصلية المصرية بالكويت‎، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تسيير رحلة يوميًا لمدة أسبوع، وذلك بموعد إقلاع ثابت من دولة الكويت الساعة 1.25 ظهرًا.

ونجحت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بالتنسيق مع الطيران المدني بكل من مصر والكويت، في تنظيم رحلات لعودة المصريين بالتنسيق مع السفارة المصرية بالكويت والتي تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى 30 من نفس الشهر، للمقيمين في دولة الكويت الراغبين في المغادرة إلى مصر.

وأعلنت سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني الخميس الماضي، من خلال خطاب إلى كافة شركات الطيران وشركات الطيران العاملة بمصر، أكدت فيه على توقف حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، حيث صرحت السلطة للطائرات بالهبوط في المطارات المصرية، لشركات الطيران التي تقوم بنقل أفواج سياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

كما صرحت برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما صرحت سلطة الطيران المدني بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، ورحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، ويصرح برحلات الإسعاف الدولية.