شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل النطق بالحكم على «سعاد الخولي» بـ«الكسب غير المشروع» لـ29 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، مد أجل النطق بالحكم على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، في اتهامها بالكسب غير المشروع لجلسة 29 أبريل المقبل.

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كان المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أحال، سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لمحكمة الجنايات في 5 سبتمبر بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، بقرابة 900 ألف جنيه.

وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى المحكمة أنه بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع- مدير مديرية الطب البيطرى محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية- حصلت لنفسها ولذويها أبنائها «ر» و«أ» و«م»، علی کسب غير مشروع مبلغ قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجًا عن استغلالها لصفتها في الوظائف سالفة البيان، بأن استغلت وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارهما بإعادة بيعها فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

وكشفت التحقيقات التي جرت في الجهاز، بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب، أن دفاع المتهمة عجز عن تقديم أي مستندات تفيد مشروعية المبلغ أو إثبات أنه آل إليها نتيجة إرث أو بطريقة مشروعة، في الوقت الذي قال فيه دفاع المتهمة إن المبلغ المذكور هو نتيجة عمل موكلته لأكثر من 20 عاما كمسؤولة كبيرة في الحكومة أو نتيجة عملها الاستشاري في جهات أخرى، وقال إنه سيقدم للمحكمة ما يفيد ذلك.