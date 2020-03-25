شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر للعاملين بـ«الصحة»: أنتم أبطال في معركة لا يقوى عليها إلا المخلصون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، بالشكر لجميع العاملين بالقطاع الطبى لجهودهم في مواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وقال شيخ الأزهر في رسالته لجميع العاملين بالقطاع الطبي: «أبنائي وبناتي من الممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، أتوجه إليكم بالشُّكر الجزيل على ما تبذلُونه من جهودٍ مضنيةٍ وتصدُّركم الصفوف الأولى في هذه الأزمة الإنسانية التي أثبتُّم فيها بحق دوركم في سلامة مجتمعنا والحفاظ عليه».

وأضاف شيخ الأزهر: «أنتم اليوم أبطالٌ في معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون، نحتاج إليكم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، أثق تمامًا في إخلاصكم وتفانيكم، وأدعو الله أن يحفظكم بحفظه ويقيكم من كل مكروه وسوء».