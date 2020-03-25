شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سداد فواتير الكهرباء وشحن العدّادّات «مُسبقة الدفع» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء عن عدد من الطرق المختلفة للمواطنين للتسهيل عليهم لسداد فواتير الكهرباء، وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بُعد، في ظل بدء حظر التجوال في تمام الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي على خلفية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وتحقيقاً لجهود الدولة لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات باستخدام «كود السداد الإلكترونى» الموجود على إيصال فواتير الكهرباء، تأتي الطرق الآتية للسداد:

بالنسبة لسداد فواتيرالكهرباء يتم السداد من خلال :

الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير). 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي «مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن – ضامن – البنك الزراعي». خدمة فوري:

- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي- بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبوظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store- Play Store)

- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

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- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول «خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net» لتقديم الخدمات لكافة العملاء حيث يمكن من خلال التطبيق القيام بـ«ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

بالنسبة لشحن الكروت للعدّادّات مسبقة الدفع:

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن)

- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

كما يجري حاليا التوسع في استخدام تطبيق سهل (App Store- Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل).