شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: جاهزون لكل السيناريوهات.. ونتمنى ألا ندخل المرحلة الثالثة من إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة إزاء كل من لا يلتزم بإجراءات الحظر التي فرضتها الحكومة بمقتضى قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على قلب رجل واحد لمواجهة الأزمة.

وأضاف هيكل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه ليس من مصلحتنا أن تزداد خطورة الأمر ويجب على المواطنين الإلتزام بإجراءات الحكومة التزاما تاما ونتعامل مع الأمر بنوع من الاهتمام، مؤكدا أن الحكومة تؤدي ما عليها وجاهزة لكل السيناريوهات ونتمنى ألا ندخل في المرحلة الثالثة من الإصابات التي تتجاوز ألف حالة.

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وأشار هيكل إلى أن الحكومة تعمل على طول أمد بقاء المرحلة الثانية حتى لا ندخل في سيناريوهات أكثر خطورة، مؤكدا أن هناك تداعيات على الدولة جراء انتشار فيروس «كورونا» ونعمل على الحد منها وليس من مصلحتنا أن يكون هناك خسائر كبير في الأرواح والاقتصاد.

وأوضح أن بعض الدول التي لم تبالي بهذه الأزمة في البداية فقدت السيطرة على انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات بشكل تصاعدي ليس به مبالغات وأنه من الضروري التزام المواطنين خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير الإعلام أن هذه الخطوات سوف يترتب عليها شكل الحالة خلال الفترة القادمة، مشددا على أن الأرقام التي يتم إعلانها من خلال الحكومة هي الأرقام المعلنة والتي تتفق تماماً مع منظمة الصحة العالمية.