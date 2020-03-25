شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصاب واحد بـ«كورونا» أصاب 54 شخصًا في 6 محافظات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أن هناك حالة مصابة واحدة بفيروس «كورونا» أصابت 54 حالة من المخالطين لها في 6 محافظات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع أسامة هيكل، وزير الإعلام، حول آخر مستجدات مكافحة فيروس «كورونا»، االأربعاء.
وأوضحت الوزيرة أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 442 حالة بعد تسجيل 40 إصابة جديدة اليوم، فيما بلغت حالات الشفاء 93 حالة، بينما تحولت نتائج 113 حالة إلى سلبية.
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