شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تؤجل الرحلة الثانية للمصريين العائدين من الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صحيفة الراي الكويتية، الأربعاء، إن شركة «مصر للطيران» أجلت الرحلة الثانية لإجلاء المصريين من الكويت، والتي كانت مقررة يوم غد 26 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة أنها سوف تقوم بالتواصل مع الركاب المسجلين للحجز في رحلات مقبلة.