شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تطالب المصريين العالقين بالولايات المتحدة بالتواصل مع السفارة والقنصلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎ حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على التواصل مع أبناء مصر حول العالم، في إطار مواجهة دول العالم لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

‎ أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنها ناقشت مع وزير الطيران المدني محمد منار، إمكانية تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، ولكنه أفاد بأن الوزارة في حاجة ماسة للتأكيد على الأعداد التي ترغب في العودة بالفعل إلى مصر، خاصة أن الطائرة تتسع إلى 140 راكبًا.

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‎وفي هذا الإطار، توجهت السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر والتقدير للسيد وزير الطيران المدني وكافة العاملين بالوزارة على كل ما يبذلوه من جهود فائقة والتعاون والتنسيق من أجل تسيير رحلات لإعادة المصريين العالقين في ظل هذا التحدي الذي يواجه العالم أجمع.

‎كما ناشدت وزيرة الهجرة المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية من العالقين نتيجة تفشي فيروس كورونا، والراغبين في العودة إلى وطنهم الأم، بضرورة التواصل مع السفارة أو القنصلية المصرية في تلك الولايتين، أو التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة والتي تتبع على دوام الساعة طلبات واستفسارات المصريين في الخارج من مختلف بلاد العالم، وطالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلي تجميع الأعداد من كل الولايات لنبدأ المخاطبات الرسمية لرحلات استثنائية عبر وزارة الخارجية، وذلك لرصد الأعداد وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن.

‎وفيما يتعلق بتخصيص رحلات لإعادة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، أكدت أن هناك عددًا من المحددات تتيح اتخاذ القرار، أولها تحديد الأعداد الراغبة في العودة عن طريق رموز ورؤساء الجاليات وإبلاغها للسفارة أو لغرفة عمليات وزارة الهجرة الخاصة بالعالقين، والأمر الثاني هو التنسيق بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة خارجية الدولة الأخرى للموافقة على تسيير طيران استثنائي وفقا لما تحدده كل دولة من إجراءات احترازية، والأمر الثالث هو التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية لتخصيص رحلة والإعلان عنها، وذلك فضلاً عن ملئ النموذج المتاح على جوجل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/pS1ER7KiBHfW8g2q9

مع التأكيد على وضوح تسجيل كافة البيانات المطلوبة في النموذج المرفق وخاصة توضيح السبب ليتمكن فريق غرفة عمليات وزارة الهجرة من فرز الأعداد والأماكن الراغبين في العودة منها والأسباب مع ضرورة توافر رقم هاتف صحيح وصالح للتواصل عن طريقه.