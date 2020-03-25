شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تُعدّل مواعيد العاملين لتتماشى مع حظر التجوال (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء تعديل في مواعيد حضور وانصراف العاملين بها غير الورادى والنوبتجيات في ظل قرار الحكومة المصرية بفرض حظر التجوال بدءً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء، إنه «في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات الحكومة بشأن التيسير على العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر قراراً بتعديل مواعيد الحضور والانصراف لغير العاملين بنظام الورادي والنوبتجيات ليكون الحضور في الساعة التاسعة صباحاً والانصراف في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر خلال فترة سريان القرارات».

وأضافت: «أنه يجب عدم الإخلال بالمواعيد الأخرى المتعلقة بنظام الورادي المعمول به في ضوء المستجدات المتعلقة بحظر التجوال وعدم تأثر أعمال الصيانة ومجابهة الأعطال الطارئة».