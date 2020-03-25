شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح القطاعات المستثناة من حظر التجوال (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جراف، يوضح القطاعات المستثناة من قرار حظر التجوال الذي يبدأ من السابعة مساء الأربعاء، بجميع أنحاء الجمهورية، لمكافحة فيروس «كورونا». الفئات المستثناه من قرار حظر التجوال

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