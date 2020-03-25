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مصلحة الشهر العقارى تعمم كتابا دوريا على مكاتبها لتعليق العمل بها 15 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الكتاب الدورى رقم 128 بتاريخ 24 مارس على مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بشأن قرار مجلس الوزراء بحظر التجول وتعليق العمل بالشهر العقارى لمدة 15 يوما.

 

ونص الكتاب الدورى على أنه إلحاقا بالكتاب رقم 118 لسنة 2020 بشأن إذاعة قرر مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 لمواجهة آية تداعيات محتملة لفيروس المستجد فقد ورد للمصلحة كتاب المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بتاريخ 24 مارس والمتضمن أنه بالاشارة إلى الإجراءات المتوالية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وأخرها قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق العمل بالمصالح الحكومية ومنها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لمدة أسبوعين، والحاقا بالكتاب رقم 19 بتاريخ 17 مارس بشان تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 ووجه مساعد الوزير إلى :

 

أولا: تعليق تقديم كافة خدمات الشهر العقارى والتوثيق للجمهور لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأربعاء.

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ثانيا: استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 فى شأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة فى الدولة فى إطار خطتها الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم الأربعاء.

 

ونص الكتاب على ضرورة أن يقتضى العمل به ومراعاة تنفيذه.

 

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