شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 93 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الأربعاء 25 مارس، ارتفاع عدد الحالات التى تم شفاؤها من فيروس كورونا إلى 93 حالة والذين تحولت عيناتهم من إيجابى إلى سلبى 113 حالة.

وكشفت الوزيرة - فى مؤتمر صحفى عقد بديوان عام الوزارة، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، تسجيل 40 حالة جديدة وارتفاع إجمالى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 442 حالة، معلنة عن حالة وفاة واحدة وارتفاع إجمالى الوفيات إلى 21 حالة.

وطالبت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، من يشعر بأى أعراض ارتفاع درجة الحرارة بالتوجه لمستشفيات الحميات التى وصل عددها لـ 50 مستشفى حميات.

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وأضافت، أن الوزارة لديها 21 معمل مركزى فى مختلف المحافظات وجار زيادتهم إلى 27 معمل وممنوع إجراء تحاليل كورونا في معامل خاصة، مضيفة أن الوزارة أجرت 25 ألف تحليل كورونا.



طالب وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، جموع الشعب المصرى الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، قائلا: «الأمر جد خطير».

وأضاف أن هناك حالة من القلق التأثر البالغ للدولة المصرية، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة تواجه مشاكل عديدة بسبب الظروف الحالية.