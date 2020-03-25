بدء إجراءات تعقيم و تطهير المتاحف والمواقع الاثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

بدأت وزارة السياحة و الآثار في اجراءات تعقيم و تطهير المتاحف و المواقع الاثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، و استكمال الاعمال في باقي المواقع في صعيد مصر و القاهرة الكبرى، و ذلك في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وقال الدكتور ايمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية،في تصريح له اليوم ،إن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، و منطقة آثار مطروح، و المواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.

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وأضاف أن أعمال التعقيم استمرت في باقي المناطق والمتاحف الاثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الاثرية و متحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني و المقر الإداري للآثار الغارقة و منطقة آثار كوم الناضورة.

وأشار الى ان أعمال التعقيم في محافظة المنيا شملت منطقة آثار زاوية سلطان و مقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنه، والمخزن المتحفي بالبهنسا.

واكد أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين، مشيرا الى أن اعمال التطهير تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.​