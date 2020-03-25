"كن بطلًا".. الصحة تفتح باب التطوع للمشاركة في فرق مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، فتح الباب أمام الراغبين للعمل ضمن فرق الدعم الطبية بمستشفيات العزل والإحالة أو فرق التقصي والمتابعة الميدانية؛ للتصدي لفيروس كورونا المستجد، تحت شعار "كن بطلا".
وطرحت الوحدة، رابطًا للتسجيل حال الرغبة في الانضمام إلى فريق العمل، على أن يكون متاحا لكافة العاملين بالمهن الطبية، أو طلبة الكليات الطبية، أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع، أو طلبة الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع.
ويتم التسجيل عبر كتابة بعض البيانات الشخصية مثل: الاسم والسن ورقم الهاتف، إلى جانب محل السكن والعمل، وطبيعة التخصص الطبي.
لمعرفة رابط التسجيل.. اضغط هنا
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