شعراوي: توجيه المحافظين بتطبيق قرارات حظر التجول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وادارة الأزمات بالوزارة بالتواصل مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء التى ستطبق بدءًا من مساء اليوم الأربعاء وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وأكد شعراوي أهمية التزام الجميع بتعليمات الحكومة و التى ستستمر لمدة أسبوعين وقال أنه على يقين من تجاوب المواطنين في كافة المحافظات مع اجراءات الحظر والتلاحم مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذها حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن غرفة عمليات الوزارة ستتابع تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى ستستمر لمدة أسبوعين بداية من اليوم بشأن حظر تجوال جميع المواطنين من الساعة 7 م حتى 6 ص و إيقاف وسائل النقل و المواصلات العامة و الخاص خلال نفس الفترة وغلق كافة المحال التجارية والحرفية والمولات والمراكز التجارية ودور السينما وتقديم الخدمات من 5 م حتى 6 ص مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، مؤكداً عدم سريان هذا القرار على المخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة والأغذية والصيدليات طبقاً لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ستقوم بمتابعة غلق جميع الكافيهات والملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي و المطاعم و اقتصار عمل المطاعم في المواعيد المحددة من مجلس الوزراء وعلي خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط لا غير مع تعليق جميع الخدمات التي تقدمها القطاعات الخدمية للمواطنين فى المحافظات مثل الشهر العقاري و السجل المدني ورخص القيادة والسيارات و استثناء مكاتب الصحة لقيد المواليد و الوفيات مع غلق جميع النوادي الرياضية و الشعبية ومراكز الشباب والصالات الرياضة فى جميع المحافظات .

وقال شعراوي انه تم التواصل مع السادة المحافظين لاتخاذ اللازم والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين فى رصف الطرق بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة التي تبدأ اليوم وذلك لرفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة القرى والمدن والأحياء بمحافظات الجمهورية .

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وطالب اللواء محمود شعراوي من السادة المحافظين بالاستمرار فى عمليات تطهير كافة اماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى المحافظات وملحقاتها وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار.

وشد وزير التنمية المحلية على ضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات لاستغلال المواطنين والتلاعب بالأسعار وزيادتها دون مبرر ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وفي السياق ذاته أكد اللواء محمود شعراوي ، علي دعم الوزارة لكافة المبادرات الشبابية والمجتمعية لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد والتي يطلقها بعض الشباب بالمحافظات، وقال شعراوي انه وجه السادة المحافظين بأهمية التعاون مع تلك المبادرات التي انطلقت مؤخرًا في القري والمدن والأحياء وتوجيه القيادات المحلية بتسهيل عملها في إطار الاشتراطات والضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعلنتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص التوعية الصحية والتعقيم والتطهير .

وأكد شعراوي علي أهمية تكاتف جميع أبناء الشعب المصري سواء من الشباب والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الاعمال في كافة محافظات الجمهورية لدعم ومساندة جهود الدولة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا وخاصة توفير أدوات التعقيم والمطهرات ، وشدد وزير التنمية المحلية علي ان مواجهة خطر فيروس كورونا تستدعي وجود مبادرات مساهمات من كافة ابناء المجتمع وتضافر جهود الجميع للمواجهة .

وأوضح شعراوي أن الوزارة تلقت خلال الاسبوع الجاري مجموعة من الاتصالات لبعض المجموعات الشبابية بالمحافظات وعلي رأسها المجلس الوطني للشباب وشباب مبادرة " ملتزمون يا وطن " ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية والتي تعمل بعدد من المحافظات لتعقيم وتطهير الشوارع في القري والمدن والأحياء في المساجد والمدارس وماكينات البنوك وتوزيع بوسترات توعية المواطنين بمخاطر الفيروس ، لافتاً الي ان هذه المبادرات انطلقت في العديد من المحافظات ومن بينها الشرقية والبحيرة والجيزة ويسعي بعضها أيضا الي رصد أي مخالفات في الأسواق خاصة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو أدوات التعقيم والتطهير وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم .