شيخ الأزهر يوجه رسالة للعاملين بالقطاع الصحي: أبطال في معركة لا يقوى عليها إلا المخلصون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسالة إلى العاملين في القطاع الصحي، شكرهم فيها على جهودهم خلال الفترة الحالية.

وقال الإمام الأكبر في رسالته: أبنائي وبناتي من الممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، أتوجه إليكم بالشُّكر الجزيل على ما تبذلُونه من جهودٍ مضنيةٍ وتصدُّركم الصفوف الأولى في هذه الأزمة الإنسانية التي أثبتُّم فيها بحق دوركم في سلامة مجتمعنا والحفاظ عليه".

وتابع شيخ الأزهر:" أنتم اليوم أبطالٌ في معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون، نحتاج إليكم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، أثق تمامًا في إخلاصكم وتفانيكم، وأدعو الله أن يحفظكم بحفظه ويقيكم من كل مكروه وسوء".