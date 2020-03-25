وزير الإعلام: إجراءات صارمة ضد المخالفين لقرار الحظر بموجب قانون الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين لقرار مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأضاف هيكل في مؤتمر اليوم الأربعاء: "اليوم بداية حظر التجول، والأساس التزام المنازل قدر المستطاع، والتعليمات الواضحة للجميع وحفاظا على صحة المجتمع سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بمقتضى قانون الطوارئ وسيتم التعامل بالحبس والغرامة".

وتابع: "بعض الدول فقدت السيطرة على هذا الأمر، ودور المواطن مهم ولازم نستحمل في التزام تام ودا اللي هيترتب عليه الوضع في الأيام المقبلة".

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن الحكومة تعرض المعلومات والحقائي كاملة أمام الجميع بشكل شفافية، لافتا إلى تطابق أعداد الإصابات التي تعلنها مصر مع ما تعلنه منظمة الصحة العالمية، مضيفا: "الصحة العالمية لا تجاملنا في الأرقام".