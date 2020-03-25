8 أنشطة و23 جهة.. الحكومة تحدد رسميا الفئات المستثناة من حظر انتقال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: حددت الحكومة، عبر منشور رسمي، الأنشطة المستثناة من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية لمكافحة فيروس كورونا. وبحسب المنشور، جرى تحديد 8 أنشطة و23 جهة هي: مجال الأغذية (بقالي التموين والسوبر ماركت خارج المولات ومحال تقديم الأطعمة خارج المولات). مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات التوليد وطوارئ الغاز ومحطات الوقود). المجال الصحي (المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية ومكاتب الصحة والصيدليات). مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية العاجلة- الموافقات). Advertisements مجال المياه والري (خدمات الطوارئ لمحطات وشركات المياه ورفع وصرف ومعالجة تحلية المياه). مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي). مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصخي والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ ونقل البضائع والطرود والمستودعات والمخازن الجمركية والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة). وبحسب المنشور شدد على أهمية قيادم العاملين بتطبيق كافة الإحترازات الصحية الصادرة من الأجهزة المعنية. اقرأ أيضا: الحكومة: حظر حركة المواطنين من 7 مساء ووقف النقل الجماعي

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