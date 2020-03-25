ضبط شخصين بحوزتهما بندقيتين وكيلو ونصف بانجو في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اثنين من العناصر الإجرامية، بحوزتهما بندقيتين "آلية، خرطوش" وكمية من الذخائر وكيلو ونصف من مخدر البانجو. بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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