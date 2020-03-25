أخبار مصر | فرج عامر: حملات إخوانية لضرب اقتصاد الدولة باستغلال أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: حملات إخوانية لضرب اقتصاد الدولة باستغلال أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عمال المصانع بعدم الاستجابة إلى الدعوات الإخوانية التي تُثير الفتن في المجتمع الصناعي، بهدف وقف الإنتاج وضرب اقتصاد الدولة.

وأكد عامر، في بيانه، اليوم الأربعاء، أن عمال المصانع عليهم دور وطني غاية في الأهمية طوال هذه الفترة، لتأمين احتياجات الدولة من المنتجات، مطمئنًا العاملين أن جميع المصانع تراعي إجراءات الوقاية لتأمينهم وحمايتهم.

وكشف رئيس لجنة الصناعة: أنه سوف يعمل على نشر فيديوهات توعوية للعمال في المصانع بأهمية الدور الوطني الذي يقومون به وإجراءات الوقاية المتبعة لتامينهم.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 36 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. Advertisements وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر. كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية. وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة. وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.