أخبار مصر | برلمانية تطالب بمساواة الأطباء في المعاشات الاستثنائية أسوة بشهداء الجيش والشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بمساواة الأطباء في المعاشات الاستثنائية أسوة بشهداء الجيش والشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بمساواة الجيش الأبيض من الأطباء والممرضين، في المعاشات الاستثنائية وكافة المزايا أسوة بشهداء الجيش والشرطة، نظير المجهود والواجب الوطني الكبير الذي يقومون به لحماية الشعب المصري.

وأوضحت أبو السعد، في بيان اليوم الأربعاء، أن دور الأطباء في أوقات الأزمات والكوارث في حالات انتشار الأمراض والأوبئة التي تتفشى داخل المجتمع، لا يقل أهمية او تضحية عن دور الجيش، فالحفاظ على مقدرات الشعب وحمايته من أي عدو او خطر هدف أساسي يسعى الجميع لتحقيقه دفاعا عن الوطن والحفاظ عليه من أي خطر يهدده.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم في مواجهة الفيروس، ومعرضون في أي وقت للإصابة بالوباء، ومن ثم وجب حمايتهم ومعاملتهم أسوة بالشهداء الذين يقدمون ارواحهم فداء للوطن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 36 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالة واحدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

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وكشف المتحدث بإسم وزارة الصحة إن 12 حالة من مُصابي كورونا، بينهم 3 أجانب و9 مصريين، قد خرجوا من مستشفى العزل بعد تمام شفائهم، ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 80 حالة حتى اليوم، من أصل 100 تحولت نتائجهم معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، عدا حالة لأجنبي، موضحًا أنهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها من قبل.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حظر حركة المواطنين في كافة الطرق العامة ابتداءً من السابعة مساء إلى 6 صباحا، إضافة إلى تعطيل حركة النقل والمواصلات في البلاد في هذا التوقيت، ولمدة أسبوعين اعتبارًا من صباح الأربعاء 25 مارس الجاري.

وأضاف مدبولي، أنه تقرر مد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، أسبوعين، كما سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والشركات، والمقاهي والنوادي الرياضية، لإيقاف أي فرص للتجمعات للحد من انتشار الفيروس، ويستثنى من تلك القرارات المستشفيات ومحال بيع المواد الغذائية.

وأكد رئيس الحكومة المصرية، أن عقوبات مرتبطة بقانون الطوارئ سيتم تطبيقها على المخالفين غير الملتزمين بهذه التعليمات والقرارات.