أخبار مصر | برلماني: المصريون يقفون صفا واحدا لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: المصريون يقفون صفا واحدا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، لإتاحتها ولأول مرة لمنصة Watch iT الرقمية لخدماتها مجانا للمشاهدين لمدة شهر يبدأ من اليوم 25 مارس، ترفيها عن كل بيت مصري أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي التي تم إعلانها من الحكومة، ومشاركة مع العائلة المصرية في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام المصرية.

وقال أباظة في بيان أصدره اليوم الأربعاء: إن جميع المصريين دائما يقفون صفًا واحدًا خلف الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما يستشعرون تعرض الدولة المصرية لأي خطر داخلي أو خارجي ويتسابقون في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة، مثل هذا القرار الذي اتخذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من تلقاء نفسها مساهمة منها في الترفيه على العائلات المصرية خلال تواجد أفرادها بالمنزل في فترة حظر التجوال لمواجهة فيروس كورنا.

ووجه عضو مجلس النواب، كل التحية لجميع زملائه أعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين على ماقاموا به من مبادرات إيجابية وفعالة لمواجهة فيروس كورونا، ومساندة ودعم جماهير دوائرهم ورعايتهم للأسر الأكثر احتياجا خلال هذه الظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع.

وأعرب عن ثقته وبلا حدود في قدرة الدولة المصرية على تخطي هذه الأزمة وفي القريب العاجل بإذن الله تعالى خاصة مع تجاوب المصريين مع القرارات المهمة والحاسمة التي اتخذتها الدولة وفي مقدمتها قرار حظر التجوال.



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