أخبار مصر | القوى العاملة: صرف مستحقات العاملين بإحدى شركات المقاولات في السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف مستحقات العاملين بإحدى شركات المقاولات في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في حل شكوى العاملين المصريين الذين يعملون في إحدى شركات المقاولات العامة وصيانة الطرق بالمملكة، وذلك بالاتفاق على صرف راتب شهر يناير الماضي لمن هم على رأس العمل، ويتم صرف مستحقات العمال التي تقل مستحقاتهم عن 50 ألف ريال كاملة خلال الفترة حتى 15 إبريل المقبل، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أوضح أنه بحضور الملحق العمالي كريم أبو السعود، تم الاجتماع مع إدارة شركة روافد للمقاولات العامة وصيانة الطرق، التي يعمل بها عددًا كبيرًا من المصريين، وقد قام بعض العاملين بنشر "فيديو" على "الفيسبوك" يشكو فيه من إدارة الشركة ويطلب المساعدة من الجهات المعنية، وبعد عرض موقف الشركة وتبريرنا لموقف العمال وشرح طلباتهم تم الاتفاق -أيضا- على صرف 50% من مستحقات العاملين التي تزيد عن 50 ألف ريال خلال نفس الفترة، وإذا رغب في السفر يقوم بتوكيل أحد زملائه أو أقاربه لاستلام باقي المبلغ.