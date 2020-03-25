أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تكشف موقف العاملين بها خلال أوقات حظر التجول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تكشف موقف العاملين بها خلال أوقات حظر التجول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أنها سمحت للعاملين بها، القيام بعملهم المكلفين به، من خلال تصريح معتمد من جهة العمل بالمهمة المكلفين بها، بالإضافة إلى إبراز الكارنيه الذي يوضح تبعيتهم للهيئة، وذلك نظرًا لما تتطلبه طبيعة وظروف عملهم الإعلامي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية، لمكافحة انتشار مرض كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وقرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر السير من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحٌا، لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بداية حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بداية من صباح اليوم الأربعاء.

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وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شده سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمور.

وكان صرح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بأن الإعلامين والصحفيين من الفئات المُستثناة من قرار حظر التجوال، وذلك من خلال تواجد كارنيه النقابة أو المؤسسة.

وناشد الوزير، المؤسسات الصحفية والإعلامية، تخفيض عمل الصحفيين والإعلاميين العاملين، وذلك تطبيقًا لقرارات وسياسات الدولة في هذا الصدد، حفاظًا على حياة وأرواح المواطنين.