أخبار مصر | محامون يدشنون حركة "احنا آسفين يا عاشور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامون يدشنون حركة "احنا آسفين يا عاشور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن عبد المجيد جابر المحامي، والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك" بالاشتراك مع مجموعة من المحامين حركة معارضة للنقيب الحالي رجائي عطية، للاعتذار لسامح عاشور النقيب السابق، عن كافة الاتهامات غير المبررة وغير المنطقية التي كانوا يتهمونه بها.

وأكد عبد المجيد جابر المنسق العام للحركة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تحركات المحامين جاءت بعدما ساءت الخدمات النقابية المقدمة للمحامين، وتدهورت حالة الأعضاء في ظل عدم جدية كافة الوعود التي وعد بها النقيب رجائي عطية، وعدم وجود آليات تنفيذ لها وضبابية المشهد النقابي.

وأشار "جابر"، إلى أن كل ما يقوم به النقيب المنتخب ما هو إلا تخدير للمحامين في كل أفكاره التي طرحها حتي الآن، لأن الجمعية العمومية هي فقط من تملك اتخاذ القرارات المصيرية بالنقابة، مشددا على أن الفكر الأحادي للنقيب المنتخب لا يعبر إلا عن نفسه فقط، ولا يمثل عموم المحامين.

وتابع: "هذا النقيب جاء بأصوات انتقامية من عاشور وليس حبا فيه، لقيام عاشور بعملية التنقية والتي أغضبت الكثيرين، وفضل عاشور مصلحة النقابة عن مصلحته الشخصية لذلك أغلب من انتخبوا الأستاذ رجائي عطية لديهم ندم شديد من انتخابه ويريدون رد الجميل إلي النقيب السابق سامح عاشور وامتنانا منهم لانجازاته"، على حد تعبيره.

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وأعلن رجائي عطية نقيب المحامين، أمس غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 أبريل المقبل، وذلك بعد ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة.

جاء ذلك بعد مطالبة المحامون، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ المزيد من إجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس الكورونا.

وأعلن "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساءا حتى السادسة صباحا، مع تطبيق نفس الأمر على المواصلات العامة والخاصة، مضيفا أنه ستغلق كافة المراكز التجارية والمولات من الخامسة مساءا إلى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأوضح أن هذا القرار غير مطبق على الصيدليات، والمخابز، والمحلات، كما ستعلق تقديم جميع الخدمات للمواطنين من مؤسسات الدولة ماعدا مكاتب الصحة، منوها بأنه سيتم غلق المقاهي والكافيهات لمدة أسبوعين، واقتصار المطاعم على خدمات التوصيل.