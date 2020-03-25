مصر | لجنة هندسية لمعاينة انهيار سلم بعقار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة هندسية لمعاينة انهيار سلم بعقار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام، بتشكيل لجنة هندسية لفحص انهيار سلم داخلي بعقار، وإعداد تقرير عن حالة العقار حرصا على سلامة ساكنيه.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد أخلت 6 شقق سكنية من السكان، عقب انهيار سلم عقار سكني بمدينة السلام، دون وقوع خسائر بشرية، وتم إنقاذ 17 شخصا عالقين بسبب الحادث، من سكان المنزل.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار سلم عقار بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بأوناش الإنقاذ وسيارات الإسعاف، وتمكنت القوات من إخلاء 6 شقق سكنية من السكان، وإنقاذ 17 شخصا عالقين بسبب الحادث، وبالفحص تبين انهيار سلم العقار من الطابق الثالث وصولا للسطح.

كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت في وقت سابق، عن ملابسات واقعة سقوط جزء من سقف لوحدة سكنية ضمن عقار بمنطقة عزيز عزت في إمبابة شمال المحافظة.