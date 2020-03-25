مصر | حفظ التحقيقات في انتحار عامل بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في انتحار عامل بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحفظ التحقيقات في واقعة انتحار عامل شنقا داخل غرفته، بسبب مروره بأزمة نفسيه، وذلك بعد التاكد من عد وجود شبه جنائية.

وكشفت التحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة، من أحد المساكن، وباستبيان الأمر عثر على جثة عامل مشنوقا داخل غرفته، وتبين من التحريات أنه كان يمر بأزمة نفسية قبل وفاته دفعته للانتحار، وتم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة.

ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة انتحار أحد الأشخاص بالقاهرة، وضبط شخصين لقيامهما بتدبير السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بواقعة انتحار أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بإطلاق عيار ناري على نفسه، باستخدام (طبنجة وبخزينتها طلقة لذات العيار).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتوفى تحصل على السلاح من (سائق "له معلومات جنائية"، ومحامٍ).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافهما وضبطهما بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة تعرفه على المتوفي بمدينة نوبيع وقيامه بقضاء متطلباته.

وأضاف بأن المتوفى طلب منه التحصل على سلاح ناري لرغبته في الانتحار بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة، فتواصل مع المتهم الثاني لشراء السلاح الناري المشار إليه.

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وبمواجهة المتهم الثاني، بما جاء بأقوال الأول أيدها، وأقر بتحصله على السلاح الناري وعدد 2 طلقة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي، واتفق مع "الأول" على تسليم السلاح الناري للمتوفي نظير مبلغ مالي.

وتم بإرشادهما ضبط بمسكنهما جزء من المبلغ المالي، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المُتحصل عليه من المتوفي على متطلباتهما الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن ناحية أخرى تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل منزله، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد مصطفى عثمان معاون مباحث المركز، لمعاينة الجثة، ومعرفة وجود شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه، فضلًا عن الاستماع إلى أقوال أهليته.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن أن الشاب المنتحر كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الماضية، ما دفعه إلى الانتحار عن طريق شنق نفسه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.