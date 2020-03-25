مصر | 29 أبريل.. النطق بالحكم على سعاد الخولي بتهمة الكسب غير مشروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 29 أبريل.. النطق بالحكم على سعاد الخولي بتهمة الكسب غير مشروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، مد أجل النطق بالحكم على سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، إداريًا لجلسة 29 أبريل المقبل.

كان ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، المحامين ووكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامي الأصيل، طلبوا انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التي لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة، التي أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد جمال الخولي، وأمانة سر شريف محمد، ووائل عبد المقصود.

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كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه. وكشفت التحقيقات، أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها. وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها. يذكر أن سعاد الخولي اتهمت في 4 قضايا رشوة التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 12 سنة، والعزل من الوظيفة، وقضية غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار على الهواري، بعد أن أجلت هيئة المحكمة الجلسة للاطلاع.

في سياق أخر اعتمد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إطلاق خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة www.ppo.gov.eg؛ تلك الخدمات المُقدَّمَة إلكترونيًا عن بُعْد.