شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: «أتمنى منشوفش حد بعد الساعة 7.. الموضوع مفيهوش هزار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أسامة هيكل، وزير الإعلام، المواطنين بالالتزام بإجراءات حظر التجوال والتعامل معها باهتمام أكبر، لمواجهة فيروس «كورونا».

وقال هيكل، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان حول آخر مستجدات مكافحة فيروس «كورونا»، الأربعاء: «نتمنى إننا منخشش في المرحلة الثالثة من الإصابات، وأتمنى منشوفش حد في الشارع بعد الساعة 7، الموضوع مفيهوش هزار».

وأضاف الوزير: «نعمل على إطالة أمد المرحلة الحالية حتى لا ندخل في سيناريوهات أصعب، والأزمة كبيرة لدى الحكومة بسبب هذا الوضع بسبب تضاؤل حكم الاقتصاد، وليس من مصلحتنا وجود خسائر كبيرة في الأرواح أو الاقتصاد«.