شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: «مش من مصلحتنا انتشار كورونا.. ومحدش هيدي معونة لحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين لقرار حظر التجوال الذي سيبدأ مساء اليوم.

وأوضح هيكل، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول آخر مستجدات مكافحة فيروس «كورونا»، الأربعاء: «المجتمع الدولي أصيب بالفيروس، ومحدش هيدي معونة لحد ومش من مصلحتنا انتشار المرض».