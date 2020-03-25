شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: إجراءات حاسمة تجاه المخالفين لقرار حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين لقرار حظر التجوال الذي سيبدأ مساء اليوم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول آخر مستجدالت مكافحة فيروس "كورونا".
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