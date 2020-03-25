شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: وفاة جديدة بـ«كورونا» وارتفاع حالات الإصابة إلى 442 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تم شفاؤها من فيروس «كورونا» إلى 93 حالة.

وكشفت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة، وارتفاع إجمالي المصابين إلى 442 حالة، معلنة عن حالة وفاة واحدة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 21 حالة.