شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة للمواطنين: قرارات الحكومة تعني «اقعد في بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تهدف إلى النزول بعدد الإصابات بفيروس «كورونا»، والسيطرة على انتشاره، مضيفة أن الدول التي تفشى فيها الفيروس لم تلتزم شعوبها بالعزل.

وأشارت الوزيرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع أسامة هيكل، وزير الإعلام، حول آخر مستجدالت مكافحة فيروس "كورونا"، االأربعاء، إلى أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تهدف إلى تقليل عدد الإصابات اليومية.

وأضافت أن الخوف على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، محذرة من قيام أي معامل خاصة بعمل تحليل "كورونا"، ولفتت إلى أن قرارات الحكومة تعنى «اقعد في بيتك».