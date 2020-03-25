شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات قبل بدء حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ساعات قليلة وتبدأ مصر في تطبيق حظر تجوال المواطنين بالشوارع في ظل قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وللحد من الإصابات. Advertisements وعلى إثر القرار، أعلنت وزارة الإتصالات توحيد عدد ساعات عمل الشركات الأربعة المقدمة لخدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية. وجاء قرار عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوحيد مواعيد عمل منافذ بيع الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات بمصر للتعامل مع الجمهور في كافة أنحاء الوطن خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا. وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.

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